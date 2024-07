Justin e Hailey Bieber estão se preparando para serem os melhores pais

Papais do ano? Justin e Hailey Bieber estão totalmente comprometidos em serem os melhores pais possível. O casal, que subiu no altar em 2018, está se preparando para receber o primeiro filho. A modelo está no final da gestação e o baby bieber está cada vez mais perto de estar entre nós!

De acordo com uma fonte para a revista People, eles estão prontos para a paternidade:

- Eles estão super comprometidos com o casamento e também em serem os melhores pais possíveis.

Além disso, a fonte disse que Hailey é sempre um forte apoio para o cantor, que enfrenta problemas psicológicos, agora também está se tornando um apoio para família:

- Hailey sempre apoiou muito Justin. Ela é a rocha dele, paciente e alguém em quem ele sempre pode se apoiar. [Agora], fortemente protetora de sua família crescente.

É importante ressaltar que Hailey já foi vista diversas vezes demonstrando apoio ao marido. Seja em publicações ou durante as lives em seu Instagram, a modelo nunca deixa de mostrar todo seu carinho pelo amado. E o contrário também é verdadeiro! Afinal, Justin está sempre se derretendo pela esposa, principalmente agora que ela carrega o primeiro herdeiro deles na barriga. Uns fofos, né?