Lentidão atinge Anchieta, Imigrantes, Bandeirantes e Raposo Tavares

O último boletim da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) emite alerta para as condições de tráfego nas principais rodovias que dão acesso ao litoral paulista e ao interior do Estado de São Paulo na tarde desta terça-feira (30). Segundo a companhia, há lentidão concentrada em vias como Anchieta, Imigrantes, Bandeirantes e Raposo Tavares, Tamoios e na Castello Branco.

VEJA ONDE

Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) - A Rodovia Anchieta (SP-150) está com lentidão no sentido litoral do km 64+500 ao km 61, por excesso de veículos. No sentido capital, o tráfego é normal. Na Rodovia dos Imigrantes (SP-160), o motorista encontra tráfego normal nos dois sentidos.

Sistema Anhanguera-Bandeirantes - A Rodovia Anhanguera (SP-330) apresenta lentidão no sentido capital do km 61 ao km 60. Já no sentido interior não há congestionamento. Na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), o tráfego é normal nos dois sentidos.



Sistema Castello Branco-Raposo Tavares - A Rodovia Raposo Tavares (SP-270) está com tráfego normal nos dois sentidos. Na Rodovia Castello Branco (SP-280) há congestionamento do km 26 ao km 24 no sentido capital. E no sentido interior, o motorista encontra lentidão do km 22 ao km 24.

Rodovia dos Tamoios - A Rodovia dos Tamoios (SP-099) está com tráfego normal no sentido litoral. Já no sentido de São José dos Campos, os túneis estão interditados para obras e a subida está sendo feita pela Serra Antiga.