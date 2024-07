É bronze! Brasil conquista mais uma medalha com ginástica artística

É isso mesmo, Brasil! As atletas da ginástica artística conquistaram mais uma medalha para o quadro do país nas Olimpíadas de Paris de 2024. Com notas quase perfeitas e apresentações belíssimas, Jade Barbosa, Julia Soares, Rebeca Andrade, Flávia Saraiva e Lorrane dos Santos trouxeram mais uma boa conquista.

Nesta terça-feira, dia 30, a seleção brasileira de ginástica artística deixou o público tenso com as apresentações e alguns errinhos, porém, deu tudo certo no final! Na soma de pontos do grupo, as brasileiras conseguiram ficar em terceiro lugar e foram ovacionadas pelos torcedores presentes no ginásio. E vamos combinar, elas mereciam muito, né?

O Brasil ocupou o terceiro lugar, ficando atrás da Itália, com a medalha de prata, e dos Estados Unidos, que conseguiu uma boa nota com Simone Billes, e conquistou a primeira colocação.