Mãe de Fabiana Justus relembra como foi se divorciar de Roberto Justus com dois filhos pequenos

Roberto Justus já viveu alguns relacionamentos. E, muitas vezes, o empresário acabou se envolvendo com famosas. Na última segunda-feira, dia 29, Sacha Chryzman abriu uma caixinha de perguntas para interagir com os seguidores e acabou tirando algumas dúvidas sobre o fim da união com Roberto. Ela foi a primeira esposa do famoso e com ele teve Fabiana e Ricardo.

Nos Stories do Instagram, um internauta pediu a Sacha dicas de como ajudar os herdeiros a lidar com o divórcio dos pais, ao que ela compartilhou uma foto antiga com o ex-marido e seus dois filhos ainda criança, com a legenda:

Mostrando a eles que o pai continuará pai e presente e a mãe idem! Pais separados, mas unidos na educação e amor aos filhos! Essa foto, que até já tinha postado aqui antes, traduz bem o que eu escrevi, pois já estávamos separados e continuamos amigos, nos respeitando e cuidando dos nossos filhos em conjunto, sempre!

Em seguida, contou quanto tempo demorou após a separação para ter um novo relacionamento:

Depois de um mês separada, uma amiga muito querida, a me apresentou um amigo dela muito legal, e deu match. Namoramos por três anos e foi muito bacana. Ah gente, eu me casei aos 17, fui casada nove anos, me separei aos 26 e estava louca para namorar.

Por fim, respondeu se foi difícil enfrentar o fim de um casamento com duas crianças:

Final de um relacionamento nunca é muito fácil, porém eu e o Roberto já tínhamos tentado de tudo, demos um tempo, voltamos, tentamos novamente, e depois de um tempo ambos vimos que a relação homem/mulher tinha acabado e que ficou o carinho e o respeito um pelo outro, por isso a amizade e admiração existe até hoje! E foi essa amizade e carinho que fez com que nossos filhos não sofressem tanto, pois criamos eles sempre alinhados, juntos e em comum acordo!