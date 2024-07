Catalá vê mérito em igualdade do Tigre já com foco na segunda fase

O técnico Ricardo Catalá aprovou o desempenho do São Bernardo FC no empate por 1 a 1 com o ABC, domingo, em Natal, pela Série C do Brasileiro. Apesar de reconhecer que o Tigre não teve boa atuação no primeiro tempo, o treinador destacou o poder de reação do time ainda durante o confronto e viu mérito no ponto conquistado em Natal, que deixou o clube na quarta colocação, na zona de classificação, com 29 pontos.

“Conquistar um ponto diante de um adversário difícil, num gramado complicado, mais fofo, pesado, merece ser comemorado”, afirmou Catalá. “E isso nos dá casca para poder alcançar o nosso principal objetivo na temporada, que é o acesso (à Série B).”

O técnico considerou o resultado justo diante do que as equipes apresentaram durante os 90 minutos, com melhor desempenho dos donos da casa na primeira etapa e dos visitantes no segundo tempo.

O Tigre volta a campo domingo, às 19h, diante do Caxias, penúltimo colocado, com 12 pontos, no Estádio 1º de Maio.