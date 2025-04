Com gol no fim, Ferroviária arranca empate com o Remo na estreia da Série B

Ferroviária e Remo fizeram um jogo equilibrado e disputado até o minuto final, empatando por 1 a 1 na estreia da Série B do Campeonato Brasileiro. Mesmo jogando fora de casa, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), o time paraense abriu o placar no primeiro tempo com Filipe Vizeu. Carlão, porém, evitou a derrota paulista com gol praticamente no último lance.

Com o resultado, ambos os times somaram seu primeiro ponto na tabela. Tanto Ferroviária quanto Remo estavam na Série C em 2024 e buscam a permanência na segunda divisão nacional como primeiro objetivo.

Jogando em casa, a Ferroviária assustou com finalização de Carlão, mas a bola foi para escanteio. Depois, em contra-ataque, o atacante tentou mais uma vez, mas o goleiro Marcelo Rangel defendeu com segurança.

O Remo, que estava chegando algumas vezes com escanteios, perdeu boa chance com Caio Vinícius, que cabeceou livre de marcação, mas para fora. Em outro contra-ataque da Ferroviária, Wesley Pomba quase fez, mas parou em grande defesa do goleiro.

Até que aos 37 minutos, o Remo abriu o placar. Em jogada rápida de contra-ataque, Pedro Rocha fica cara a cara com o goleiro e toca para Felipe Vizeu, que só completa para o gol. Ainda deu tempo de nova chance da Ferroviária, com Wesley Pomba, mas Rangel voltou a aparecer bem e fez a defesa.

Na volta para o segundo tempo, Wesley Pomba teve sua terceira oportunidade, mas parou novamente em Marcelo Rangel. A Ferroviária seguiu buscando o empate, com finalizações de Juninho e Quirino, mas sem tanto perigo.

De tanto tentar, porém, o time paulista foi premiado com um gol aos 49 minutos. Netinho cobrou falta e o centroavante Carlão aproveitou uma de suas poucas chances para desviar e definir o empate por 1 a 1.

Na próxima rodada, a Ferroviária fará seu primeiro jogo fora de casa, diante do Amazonas, na Arena da Amazônia, em Manaus (AM), no sábado, às 19h. Já o Remo estreia no Mangueirão, em Belém (PA), diante do América-MG, no domingo, às 16h.

FICHA TÉCNICA

FERROVIÁRIA 1 X 1 REMO

FERROVIÁRIA - Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Gustavo Medina, Ronaldo Alves e Zé Mário (Eric Melo); Ricardinho (Netinho), Alencar, Ian Luccas (Quirino) e Albano (Thiago Lopes); Wesley Pomba (Juninho) e Carlão. Técnico: Vinícius Bergantin.

REMO - Marcelo Rangel; Marcelinho (Kadu Santos), Klaus, Reynaldo e Alan Rodríguez; Caio Vinícius, Pedro Castro (Giovanni Pavani) e Jáderson (Daniel Cabral); Pedro Rocha (Adaílton), Felipe Vizeu e Janderson (Maxwell). Técnico: Daniel Paulista.

GOLS - Felipe Vizeu, aos 37 minutos do primeiro tempo. Carlão, aos 49 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - (Ferroviária). (Remo).

ÁRBITRO - Lucas Casagrande (PR).

RENDA E RENDA - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).