Com um jogador a mais, Internacional vence o Cruzeiro por 3 a 0 no Beira-Rio

Com um futebol bem organizado e competitivo, o Internacional venceu por 3 a 0 o Cruzeiro, neste domingo, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Dois gols saíram ainda no primeiro tempo, com Alan Patrick e Enner Valencia, pouco tempo depois do time mineiro ficar com um jogador a menos, pela expulsão de Jonathan Jesus. Na etapa final, Borré completou o placar.

Como tinha empatado na estreia por 1 a 1 com o Flamengo, no Rio de Janeiro, o Internacional soma quatro pontos. O Cruzeiro continua com três pontos conquistados na vitória por 2 a 1 em cima do estreante Mirassol.

Contando com o apoio de mais de 31 mil torcedores, o Internacional começou o jogo impondo seu ritmo de toque de bola e triangulações. Mas o lance que mudou s história do jogo aconteceu aos 20 minutos, quando o zagueiro Jonathan Jesus se enroscou com Wesley e a falta foi anotada. Como Jonathan era último jogador da defesa e o lance levava perigo de gol, o cruzeirense foi expulso.

Apesar das reclamações, o árbitro Marcelo de Lima Henrique manteve sua posição e o jogo ficou paralisado por sete minutos. O técnico Leonardo Jardim recompôs a sua marcação, com a saída do meia Eduardo para a entrada do zagueiro Gamarra.

Mais à vontade em campo, o Internacional abriu o placar aos 30 minutos. Após triangulação pelo lado esquerdo, Bernabei fez o passe lateral para Alan Patrick que surpreendeu a marcação ao ajeitar e bater de pé direito.

O segundo gol saiu aos 36 minutos, em triangulação pelo lado direito. Alan Patrick deu o passe de calcanhar para Wesley que cruzou rasteiro. Na pequena área, Enner Valencia se antecipou a Fabrício Bruno e Cássio, desviando a bola para as redes: 2 a 0.

O Cruzeiro ainda tentou atacar, mas Gabigol finalizou mal aos 41, quando entrou na área sozinho pelo lado esquerdo e bateu errado, para fora. Kaiki Bruno também teve outra chance, mas chutou pelo lado de fora da rede.

Nos acréscimos, Wanderson fez quase tudo certo ao chutar de fora da área, mas deu azar. A bola tocou na trave e voltou nos braços do goleiro Anthoni, caído no chão. O Colorado também ameaçou num cruzamento desviado por Valencia e que acertou o travessão.

No segundo tempo o Cruzeiro voltou com Lautaro Díaz no lugar de Gabigol, mas se manteve recuado para evitar sofrer mais gols. O Internacional, com menor intensidade, criou outras chances para ampliar o placar. A torcida até comemorou um gol de Wesley, porém, anulado pelo VAR por causa de um toque de mão de Carbonero no início da jogada.

O time gaúcho conseguiu o seu terceiro gol aos 31 minutos com Borré, que tinha acabado de entrar no lugar de Valencia. O atacante foi lançado por Óscar Romero, deu um corte em Gamarra, chutando cruzado e rasteiro para fazer 3 a 0.

Na terceira rodada, o Internacional vai enfrentar o Fortaleza, no domingo, na Arena Castelão, a partir das 20 horas. Mas na quinta-feira fará seu segundo jogo pela Libertadores, em casa, diante do Atletico Nacional-COL, líder do Grupo F. Na estreia, fora de casa, o Colorado empatou por 1 a 1 com o Bahia,em Salvador (BA).

O Cruzeiro vai tentar a reabilitação do Brasileirão fora de casa diante do São Paulo, também no próximo domingo, às 17h30. Durante a semana também tem compromisso, mas pela Copa Sul-Americana. Na quarta-feira, às 21h30, vai receber no Mineirão o Mushuc Runa-QUE, líder do Grupo E. Na estreia o time mineiro perdeu por 1 a 0 para o Unión-ARG.

FICHA TÉCNICA:

INTERNACIONAL 3 X 0 CRUZEIRO

INTERNACIONAL - Anthoni; Aguirre, Rogel, Vitão e Bernabéi; Fernando (Ronaldo), Bruno Henrique (Diego Rosa) e Alan Patrick (Óscar Romero); Carbonero (Vitinho), Enner Valencia (Borré) e Wesley. Técnico: Roger Machado.

CRUZEIRO - Cássio; William, Jonathan Jesus, Fabrício Bruno e Kaiki Bruno (Marlon); Lucas Romero, Matheus Henrique e Eduardo (Gamarra); Wanderson (Marquinhos), Gabriel Barbosa (Lautaro Díaz) e Dudu (Rodriguinho). Técnico: Leonardo Jardim.

GOLS - Alan Patrick, aos 30 e Enner Valencia, aos 36 minutos do primeiro tempo. Borré, aos 31 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Cássio (Cruzeiro).

CARTÃO VERMELHO - Jonathan Jesus (Cruzeiro).

RENDA - Não disponível.

PÚBLICO - 31.321 torcedores.

LOCAL - Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).