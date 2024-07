Charge - 29 de julho de 2024

A frota de veículos registrada nas cidades de São Bernardo e São Caetano, que abrange automóveis, motocicletas, caminhonetes e caminhões, entre outros, supera a população de 18 anos ou mais, ou seja, aqueles que podem obter a CNH (Carteira Nacional de Habilitação). A frota total do município são-caetanense chega a 148.655, enquanto a população com idade igual ou superior a 18 anos é de 134.901 pessoas, resultando em uma média de 1,1 veículo por pessoa. Na cidade são-bernardense, o número cai para 1,01, sendo uma frota de 648.424 para a população de 641.274.

A análise é baseada em dados do Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito) e do Censo 2022 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), que desmembrou por faixa etária a pedido do Diário. Nas sete cidades que compõem o Grande ABC, a média foi de 0,93 veículo por habitante, com frota total de 1.987.883 veículos para 2.132.055 pessoas. A média é inferior à registrada no Estado, de 0,97, porém consideravelmente superior à média nacional, de 0,78. (Confira os dados por cidade na tabela acima).