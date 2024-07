Duda Reis confirma sexo de primeiro filho com fotos fofíssimas

Duda Reis, que está gravidinha pela primeira vez, divulgou neste domingo, dia 28, que iria rolar o chá revelação para contar o sexo do primeiro bebê que ela espera com Eduardo Nunes. A artista apareceu super animada nos Stories e ainda brincou com os seguidores, deixando-os ainda mais ansiosos para descobrir o resultado.

Com fotos fofíssimas com o amado, Duda posou na frente da decoração da festa, que estava toda branca, com vários balões. Assim que o sexo do bebê foi revelado, o fundo ficou com o tom rosado e roxo, confirmando uma garotinha.

A pequena receberá o nome de Aurora e já ganhou uma chuva de elogios de famosos que se derreteram pela notícia. Bruna Griphao, Carla Diaz, Brunna Gonçalves, Flavia Viana e muitas outras celebridades não pouparam emojis de coração e carinhas apaixonadas.