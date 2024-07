Em aniversário de 26 anos, Sasha Meneghel ganha homenagem dos pais: Olhar pra você é ter a certeza que Deus me ama

Hoje é o dia dela! Sasha Meneghel está completando 26 anos de idade neste sábado, dia 28, e não precisamos nem dizer que ela recebeu uma bela homenagem dos pais na data, não é? Orgulhosos, Luciano Szafir e Xuxa Meneghel deixaram um recadinho para a jovem nas redes sociais.

Para começar, Xuxa compartilhou um vídeo com vários momentos ao lado da filha. Na legenda, ela escreveu:

Minha menina linda. Quero muito que você seja eternamente feliz! Que Deus nunca largue suas mãos, ofereça aqueles abraços que às vezes você precisa, aquele colo que só ele sabe dar. Sei que a vovó Aldinha, vô, teus tios (Mara e Cira) e Maria gostariam de dizer feliz niver pra você, mas como você sabe que tenho uma relação de muita intimidade com o cara lá de cima, ele fará que essas energias lindas e puras estejam com você. Sashita meu anjo, olhar pra você é ter a certeza que Deus me ama, ver você feliz é a minha meta de vida, que João, (e sua família) Mondepars, seus velhos e novos amigos, Bellinha te encha de mimos, e quando alguém te perguntar como vc é diga: sou o orgulho da minha mãe, sou uma guerreira e vou conseguir tudo que eu quiser nessa vida, porque Deus quer assim. E não esqueça que te amo?Beijos meu, do Ju e Doralice.

Luciano Szafir também escreveu um textão para a filha:

Filhota, parabéns minha menina. Estou tão feliz em ver tudo que tem conquistado nos últimos anos; seu casamento com nosso doce João e agora a mondepars, voando alto. Você está tão radiante? ahhh, como é bom um pai ver isso, sua filha feliz. O niver é seu, mas quem está ganhando o presente sou eu!!! Te desejo toda saúde do mundo, filha! Te amo para sempre, Papis.

Papais corujas, né?