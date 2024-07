Técnico de boxe de Samoa morre na Vila Olímpica, em Paris, após ataque cardíaco

Lionel Elika Fatupaito, técnico nacional de boxe da delegação de Samoa, morreu no dia 26 de julho, aos 60 anos de idade, na Vila Olímpica, em Paris, na França. O atleta morreu após ter um ataque cardíaco, apesar de ter sido levado ao hospital.

A Associação Internacional de Boxe confirmou a notícia no dia 27 de julho com a seguinte mensagem:

Nós da Associação Internacional de Boxe estendemos nossas sinceras condolências à família, aos amigos e aos colegas de Lionel Elika Fatupaito, o técnico nacional de boxe de Samoa, que faleceu tragicamente durante a Paris 2024. A dedicação e a paixão de Lionel pelo esporte deixaram uma marca indelével na comunidade do boxe. Seu legado continuará a inspirar as gerações futuras. Nossos pensamentos e orações estão com a Equipe de Samoa e todos os afetados por essa profunda perda.

Até o momento, a causa de morte consta como natural.