Confusão marca assembleia para formação de sindicato de professores em São Caetano

São Caetano está realizando uma assembleia para a criação de um novo sindicato dos professores. A ação está ocorrendo na manhã deste sábado (27) na Câmara Municipal.

Segundo a vereadora Bruna Biondi (PSOL), a assembleia está sendo organizada e articulada por atores do governo e pelo sindicato dos servidores "para criar um sindicato de professores fake, que não atue em prol dos direitos dos professores, e sim para garantir os interesses da prefeitura e do atual governo". Biondi ainda afirmou que os professores não foram avisados sobre o evento; porém, comissionados, funcionários gratificados e cargos de direção foram convocados.

O professor Rafinha Bastos (PSOL), da rede de ensino e pré-candidato à Prefeitura, afirmou ao Diário que a criação do sindicato se trata de um golpe: "É um sindicato que não dialogou com a classe docente. Comissionados da prefeitura foram convocados para formar esse sindicato. A direção do Sindserv, que é o sindicato patronal, está na direção desse novo sindicato que eles querem formar, e esse sindicato está sendo criado para imobilizar qualquer sindicato que defenda de fato a classe docente".