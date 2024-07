Charge - 27 de julho de 2024

O ex-vereador Rafael Demarchi anunciou nesta sexta-feira (26) a intenção de desistir da pré-campanha a prefeito de São Bernardo pelo Novo na eleição de outubro. A decisão teria sido baseada em divergências da maioria dos filiados com a cúpula municipal do partido. Ele acusou o presidente são-bernardense da agremiação, Daniel Sanches, de negociar, de forma sorrateira e autoritária, sem aval dos pré-candidatos a vereador, o apoio da legenda ao grupo do prefeito Orlando Morando (PSDB), que lançou a sobrinha Flávia Morando (União Brasil) à sua sucessão.

“O presidente municipal do Novo agiu de forma totalitária, sem consultar as bases e por baixo dos panos, para jogar o partido no colo do Orlando Morando. Não dá para manter minha pré-candidatura nestas condições”, disse Demarchi, que foi vereador em São Bernardo por duas legislaturas, de 2013 a 2020. Na última eleição, quatro anos atrás, candidatou-se a prefeito e terminou na terceira colocação, com 5,10% dos votos válidos, atrás de Morando, que venceu a disputa no primeiro turno, com 67,28%, e do ex-prefeito Luiz Marinho (PT), que obteve 23,34%.