Marisa Orth e Tania Bondezan protagonizam peça em Santo André

No dias 2, 3 e 4 de agosto de 2024, sexta-feira e sábado às 20h, domingo às 18h, a comédia Radojka – Uma Comédia Friamente Calculada ( @radojkaacomedia) será apresentado no Teatro Municipal de Santo André - Maestro Flávio Florence, que fica na Praça IV Centenário, 01, no Centro, em Santo André. Os ingressos têm valores a partir de R$ 60,00 e podem ser adquiridos no site ou nos pontos de venda.

A insegurança laboral no serviço doméstico e a questão da idade no mundo do trabalho são os grandes temas abordados pela peça Radojka – Uma Comédia Friamente Calculada, dos autores uruguaios Fernando Schmidt e Christian Ibarzabal. Ainda inédito no país, o espetáculo ganha uma versão dirigida por Odilon Wagner e protagonizada por Marisa Orth e Tania Bondezan.

A comédia estreou em 2016 em Montevidéu e, desde então, teve montagens bem-sucedidas no Uruguai, Chile, Argentina, Espanha, Colômbia, Peru, México, Costa Rica, República Dominicana, Porto Rico, EUA e Panamá. Além disso, conquistou os prêmios Estrella de Mar (2022), Carlos (2023) e ACE Awards (2023), na Argentina, e Bravo (2023), no México. E, em 2024, ainda deve estrear na Bélgica e no Paraguai.

“O convite para montar essa obra veio do próprio autor Fernando Smith”, conta a atriz Tania Bondezan, que também assina a produção ao lado de Odilon Wagner. “Fernando me perguntou se eu tinha interesse em ler a peça e eventualmente montá-la. Eu morri de rir já na primeira leitura, encantei-me com a inteligência e com o humor do texto e já fui traduzindo. Então, mostrei a peça para o Odilon que também se encantou com o trabalho e se propôs a dirigi-lo”, explica a atriz.

Com humor cáustico, a peça acompanha duas cuidadoras, Glória e Lúcia, que trabalham em diferentes turnos para cuidar de Radojka, uma senhora sérvia que vive longe de sua família. Tudo funciona maravilhosamente bem até que, certa manhã, Glória descobre que Radojka faleceu, após um fatídico acidente doméstico.

A comédia é baseada nos planos delirantes que as cuidadoras tramam para não perder o emprego, o que acaba resultando em situações bizarras. O desespero de perder o emprego em uma certa idade, o duplo padrão, a ganância e a impunidade que certas situações dão como desculpa para quebrar nosso sistema de crenças e valores são temas apresentados pela obra.

E sobre a montagem, o autor Fernando Schmidt reflete: “É a nossa primeira experiência teatral no Brasil e esperamos que proporcione as mesmas gargalhadas que ouvimos em todas as montagens anteriores. Cada versão da peça integrou referências locais, mas sempre refletiu como é difícil conseguir um emprego depois dos 50 anos. Rir dos nossos problemas é uma forma de começar a superá-los. E se não, quem pode tirar o nosso riso?”.

Marisa Orth, diz: “estou feliz, porque há muito tempo não encontrava uma comédia tão bem elaborada como Radojka. Um texto brilhante, e olha que não é muito fácil me fazer rir no teatro. E meu encontro com Tania nos palcos foi uma das boas surpresas que esse espetáculo me trouxe. Tem sido muito enriquecedor pra mim como atriz.

Odilon Wagner, o diretor comenta: “Radojka é um dos textos mais divertidos que li nos últimos anos, era impossível não gargalhar com o humor ácido desse texto ágil e cheio de surpresas do começo ao fim. As duas cuidadoras se envolvem numa trama inusitada e que ao decorrer da peça parece não ter solução, mas as reviravoltas aparecem, como em toda boa comédia de situação, mudando o rumo da história”.

O diretor ainda ressalta que os papéis das duas protagonistas não poderiam estar em melhores mãos. “Trabalhar com Marisa e Tania é um deleite, pois essa união de talentos, criatividade pulsante e entrega despudorada, tornou o trabalho da direção e de toda a equipe criativa uma alegria. Nos divertimos e rimos muito durante os ensaios e tenho certeza que a experiência será assim para todos!”, acrescenta.

Sinopse:

Neste insólito texto, Glória e Lúcia são cuidadoras que trabalham em turnos diferentes para cuidar de Radojka, uma idosa sérvia que vive longe da família. Tudo funciona maravilhosamente bem até que, em uma manhã, Glória descobre que Radojka, após um fatídico acidente doméstico, faleceu. É uma comédia inteligente, baseada nos planos delirantes que tanto Glória quanto Lúcia estão tramando para não perder o emprego.

Duração:

70 minutos

Classificação:

12 anos

Quando:

2, 3 e 4 de agosto de 2024 - Horários:

Sexta e sábado às 20h e domingo às 18h

Onde:

Teatro Municipal Maestro Flávio Florence - Endereço: Praça IV Centenário, 01 - Centro, Santo André - SP, 09015-080

Capacidade:

470 lugares

Acessibilidade: teatro acessível para cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida.

Estacionamento pago no local

Ingressos:

R$ 120,00 (inteira) e R$ 60,00 (meia-entrada)

Vendas online com taxa de conveniência em: www.radojka.art.br e https://www.bilheteriaexpress.com.br/ingressos-para-radojka-uma-comedia-friamente-calculada-teatro-municipal-de-santo-andre-maestro-flavio-florence-comedia-15028547433137.html

Pontos oficiais de venda sem taxa de conveniência

Onde:

Tio Gil Centro - Endereço:

Rua Baraldi 994 - São Caetano do Sul - Vendas de Segunda à Sexta: 09h às 19h - Sábados: 09h às 18h Formas de Pagamento: Cartão de Débito, Crédito e Pix.

Onde:

Tio Gil Magazine - Endereço:

Praça dos Expedicionários, 55 - São Caetano do Sul - De segunda a sexta das 8h30 as 20hs Sábado das 8:30 as 19 hs Domingo das 9 as 17 hs Formas de Pagamento: Cartão de Débito, Crédito e Pix.

Onde:

Kalifas Pratos Arabes - Endereço: Rua Helena Jacquey, 149 - São Bernardo do Campo -OBS: Vendas de Segunda à Sábado: 11h às 23h - Domingo: 18h às 23h. Formas de Pagamento: Cartão de Débito, Crédito e Pix.