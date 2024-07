Obituário - 29 de julho de 2024

SANTO ANDRÉ

Yvonne Della Monica Bueno, 96. Natural de Santo André. Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 24. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Gregório Mendes, 88. Natural de Nova Europa (SP). Residia na Vila Guarani, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Dolores de Carvalho Pereira, 86. Natural de São Sebastião do Paraíso (Minas Gerais). Residia no Centro de Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Geraldo, 83. Natural de Pouso Alto (Minas Gerais). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Motorista aposentado. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Wilma Basso Boim, 83. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 24. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

José Tenicio dos Santos, 80. Natural de Inhambupe (Bahia). Residia na Vila São Pedro, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Elvira Carneiro Ramirez, 79. Natural de Guaxupé (Minas Gerais). Residia no Parque Independência, em São Paulo, Capital. Dia 24, em Santo André. Crematório Vila Alpina.

José Teodoro Vieira, 79. Natural de Carinhanha (Bahia). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 24. Memorial Phoenix.

Francisco Gomes, 76. Natural de Presidente Venceslau (SP). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Osvaldo da Silva Sarmento, 71. Natural de Itanhém (Bahia). Residia na Vila Guaraciaba, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Manoel Ceballos Castilhano, 69. Natural de Cafelândia (São Paulo). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rivanilda Ribeiro de Oliveira, 66. Natural de Itapetinga (Bahia). Residia na Vila Apiaí, em Santo André. Dia 24. Jardim da Colina.

Roberto Batista da Silva, 66. Natural de Itacoatiara (Amazonas). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 24. Memorial Planalto.

José Remi de Melo, 65. Natural de Major Isidoro (Alagoas). Residia no Parque Miami, em Santo André. Vigilante. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Lourinaldo Alves Feitoza, 65. Natural de Agrestina (Pernambuco). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Henner Ayrton Alves do Prado, 64. Natural de Santo André. Residia no Jardim Rina, em Santo André. Dia 24. Memorial Planalto.

José Luiz Vallim, 62. Natural de Santo André. Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Kaio Cruz Machado, 35. Natural de Mogi das Cruzes (SP). Residia no Jardim Armênia, em Mogi das Cruzes. Professor. Dia 24, em Santo André. Parque das Oliveiras.

SÃO BERNARDO

Edson da Silva Braga, 66. Natural de Santo André. Residia no Jardim Petroni, em São Bernardo. Dia 24. Jardim da Colina.

SÃO CAETANO

Nadio Furlan Caporrino, 76. Natural de São Caetano. Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 24. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Ivan Cardoso de Miranda, 68. Natural de São Caetano. Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 24. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Maria do Carmo da Silva Soares, 93. Natural do Ceará Mirim (Rio Grande do Norte). Residia no Jardim Promissão, em Diadema. Dia 24. Vale da Paz.

Sinvaldo Francisco dos Santos, 72. Natural de Ecoporanga (Espírito Santo). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 24. Memorial Jardim Santo André.

Marianice Rosa Medeiros, 66. Natural do Estado da Bahia. Residia no Jardim Lucélia, em São Paulo. Dia 24. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

José Teixeira do Socorro, 78. Natural de Ouro Fino (Minas Gerais). Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Dia 25, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

José João da Silva, 73. Natural de Altinho (Pernambuco). Residia no Jardim Primavera, em Mauá. Dia 24, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

Gilberto Alves de Souza, 67. Natural do Senhor do Bonfim (Bahia). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 24, em Santo André. Cemitério São José.