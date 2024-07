Obituário - 28 de julho de 2024

SANTO ANDRÉ

Maria Edna Lima Araújo, 93. Natural de Grajaú (Maranhão). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 23. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Apparecido Rodrigues, 86. Natural de Santa Bárbara D’Oeste (SP). Residia na Vila Marina, em Santo André. Dia 23. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Quitéria Cândida Barauna, 85. Natural de Altinho (Pernambuco). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Virma Arronchi Rocha, 85. Natural de Tietê (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 23. Jardim da Colina.

Wilson Roca, 80. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 23. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Marilene Ribeiro, 80. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 23. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Neusa Dias Totarelli, 80. Natural de Avaré (SP). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 23. Memorial Jardim Santo André.

Milton Mattesco, 79. Natural de Londrina (PR). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Osmar de Siles, 68. Natural de Santo André. Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 23. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Pedro Noworaj, 64. Natural de Santo André. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Cozinheiro. Dia 23. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Francisco Pineda, 59. Natural de Presidente Bernardes (SP). Residia na Vila São Pedro, em Santo André. Agente de trânsito. Dia 23, em Santo André. Crematório Vila Alpina.

José Anísio Inácio Francisco, 59. Natural de Monsenhor Paulo (Minas Gerais). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Pedreiro. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Natália Soares de Macedo, 54. Natural de Oeiras (PI). Residia no Parque Bistol, em São Paulo. Autônoma. Dia 23. Memorial Jardim Santo André.

Onofre César Cecílio, 53. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Ipanema, em Santo André. Autônomo. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO CAETANO

Cláudio Nickel, 70. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Rio Claro, em São Paulo. Dia 23. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

DIADEMA

Francisco Raimundo da Silva, 90. Natural de Jaguaribe (Ceará). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 23. Cemitério Municipal de Diadema.

Angelito Dias Teixeira, 85. Natural de Souto Soares (Bahia). Residia no bairro Taboão. Dia 23. Vale da Paz.

Manoel Dourado da Silva, 78. Natural de Jurema (Pernambuco). Residia no bairro Eldorado. Dia 23. Cemitério Municipal de Diadema.

José Alderico Batista da Silva, 67. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 23. Cemitério Municipal de Diadema.

Giserlene da Silva, 58. Natural de Paraisópolis (Minas Gerais). Residia na Vila Paulina, em Diadema. Dia 26. Cemitério Municipal de Diadema.

Valter Izidro, 50. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 23. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Lucas Vieira Augusto, 25. Natural de Mauá. Residia no Jardim São Sebastião, em Mauá. Designer. Dia 23, em Santo André. Vale dos Pinheirais.