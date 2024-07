Otaviano Costa relata como está sua saúde após a cirurgia: - Salvou a minha vida

Otaviano Costa e Flávia Alessandra receberam em sua casa a equipe do Fantástico, da TV Globo, para dar mais detalhes do seu estado de saúde após cirurgia passar por uma cirurgia de emergência.

O apresentador contou em suas redes sociais que descobriu através de um eletrocardiograma que estava com um aneurisma da aorta. Logo após a descoberta, foi internado no Hospital Sírio Libanês para a realização do procedimento. Em uma prévia da entrevista, que irá ao ar no próximo domingo, dia 28, o artista declara:

- [A cirurgia] salvou a minha vida e salva a de muitas pessoas. Basta só se cuidar.Em um vídeo postado no Instagram na última segunda-feira, dia 22, Otaviano contou como descobriu o diagnóstico:

- Há mais ou menos 30 dias, minha vida virou de cabeça para baixo. Eu estava ótimo de saúde, não tinha nenhum sintoma, mas tinha uma dorzinha que estava me incomodando aqui. Como eu não estava conseguindo fugir pra São Paulo, pra fazer o meu check-up rotineiro há mais ou menos dois anos e entender o avanço das minhas condições físicas e de saúde, eu resolvi me consultar com um médico que eu não conhecia, o doutor cardiologista Antônio Masseto, no dia 6 de junho, comentou o ator.