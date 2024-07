Paz no trânsito

O aumento alarmante no número de acidentes de trânsito no Grande ABC, conforme dados do InfoSiga publicados nesta edição do Diário, é motivo de preocupação e exige resposta imediata e eficaz das autoridades. No primeiro semestre de 2024, foram registradas 4.210 ocorrências, um recorde histórico que não pode ser ignorado. Este cenário não só coloca em risco a vida de motoristas e pedestres, como sobrecarrega os serviços de emergência e o sistema de saúde da região – já abarrotados pelas demandas do dia a dia. É imperativo que as administrações municipais adotem medidas contundentes para reverter essa tendência e garantir a segurança dos cidadãos nas vias públicas.

Para enfrentar a crise, prefeituras devem implementar série de ações integradas. Uma das primeiras medidas necessárias é a revisão e melhoria da sinalização viária, garantindo que as placas e semáforos estejam visíveis e em bom estado de funcionamento. Além disso, é fundamental investir em campanhas de conscientização para educar motoristas e pedestres sobre as regras de tráfego e a importância do comportamento responsável ao volante. Paralelamente, o aumento da fiscalização, com o uso de tecnologias como radares e câmeras de monitoramento, pode atuar como fator dissuasório para infrações de trânsito, como excesso de velocidade e uso de celular ao volante.

É essencial, ainda, que os municípios trabalhem em conjunto para desenvolver um plano regional de mobilidade urbana, que inclua a criação de ciclovias, faixas para motos e a melhoria do transporte público, incentivando a população a utilizar meios de locomoção mais seguros e sustentáveis. A implementação de programas de manutenção, como recapeamento e correção de defeitos na pavimentação, também é fundamental para evitar acidentes causados por condições precárias de ruas e avenidas. As autoridades do Grande ABC têm a responsabilidade de agir com urgência e determinação, adotando ações necessárias para proteger a vida de seus cidadãos e assegurar a paz no trânsito.