Maíra Cardi divide opiniões ao compartilhar vídeo sobre perda de peso

Maíra Cardi continua dando o que falar. Na última quarta-feira, dia 24, por exemplo, ela virou polêmica ao compartilhar um vídeo em suas redes sociais para falar sobre a importância de se manter no peso ideal.

Se você acompanha a influenciadora, deve saber que esse tipo de conteúdo não é exatamente uma novidade para ela. No entanto, dessa vez, Maíra usou um exemplo real para embasar seus argumentos e acabou mostrando um vídeo de uma pessoa que lutava para tentar salvar um bebê, mas enfrentou dificuldades, segundo Cardi, devido ao sobrepeso.

Ao explicar seu intuito com o vídeo, ela disse:

- Esse vídeo é muito difícil de assistir! Imagine só como seria o resto da vida dessa mulher se aquele homem não tivesse chegado a tempo. Essa mulher, que está com sobrepeso, não estava conseguindo levantar.

E continua:

- Talvez você que está aí do outro lado, você não ligue para a sua aparência física, ela não é tão importante para você. Talvez você não se importe com o cuidado com o seu corpo, talvez você não se ame suficiente para cuidar da sua saúde, para ter um corpo forte, para ter mais vida. Talvez você não ame a Deus o suficiente para primeiro colocar ele no lugar e respeitar o seu templo. [...] Faça por quem está ao seu redor e vai ficar sem você. Imagine você não conseguir abaixar com facilidade... Eu quero te ajudar, você quer a minha ajuda?

Nos comentários, o vídeo dividiu opiniões. Enquanto algumas pessoas concordaram com Maíra, outras não aprovaram a atitude dela. Veja abaixo:

Já vi mulher magra com a mesma fraqueza pra levantar, apontou uma internauta.

Super concordo com você, Maira. Você é uma mulher real, e a realidade dói em pessoas que não conseguem ouvir a verdade!!, argumentou outra.

Não achei legal usar esse vídeo como referência. Acredito que ela não teve força ao saber oque estava para acontecer, muitas mães estão exaustas, por sempre estarem fazendo tudo sozinhas, escreveu outra internauta.

As pessoas que estão criticando, são as mesmas que vivem romantizando os problemas ao invés de buscar a solução dos mesmos. São as mesmas, que ao ouvir alguém expondo sua dor, torcem o nariz porque acham que as suas dores são maiores!, disse outra.

Que coisa usar um vídeo desse pra fazer marketing, escreveu uma seguidora.

Forte tudo isso que você falou. Uma realidade, comentou outra.