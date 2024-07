Charge - 25 de julho de 2024

O diretório municipal do Novo em Santo André vai pedir a cassação da candidatura do vice-prefeito e postulante do PL ao Executivo andreense, Luiz Zacarias, por abuso de poder político, o que fere a legislação eleitoral. A sigla informou que a ação só deve ser impetrada depois que o nome do liberal for homologado, o que deve ocorrer na convenção marcada para segunda-feira, no Cook Hall Buffet.

Luiz Zacarias participou da reinauguração do Cine Lyra no último sábado, em Paranapiacaba, junto com o prefeito Paulo Serra (PSDB), com quem está rompido desde que foi preterido na escolha para ser o candidato governista na eleição de outubro. Ocorre que a lei eleitoral 9.504/1997, em seu artigo 77, proíbe a participação de candidatos em inaugurações de obras públicas nos três meses que antecedem o pleito.