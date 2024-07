Stellantis tem queda de 48% no lucro do 1º semestre

A Stellantis, multinacional criada a partir da fusão das montadoras Fiat Chrysler e Peugeot, teve lucro líquido de 5,65 bilhões de euros no primeiro semestre de 2024, 48% menor do que o ganho observado em igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira, 25. O resultado ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pela Visible Alpha, que previam lucro semestral de 6,25 bilhões de euros.

A receita do grupo automotivo caiu 14% na mesma comparação, a 85,02 bilhões de euros, ficando também abaixo do consenso de analistas, de 86,50 bilhões de euros.

Já o lucro operacional ajustado da Stellantis - medida preferida da empresa - sofreu queda de 40%, a 8,46 bilhões de euros, vindo um pouco aquém da previsão da Visible Alpha.

Após o fraco resultado semestral, a diretora financeira da Stellantis, Natalie Knight, disse que a empresa poderá reduzir os preços de seus carros para desovar o excesso de estoques. Fonte: Dow Jones Newswires.