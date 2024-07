Sabrina Sato mostra instalações dos atletas brasileiros nas Olimpíadas e representa país com look diferentão

Depois de passar pelo Japão e por Portugal, o novo destino da apresentadora Sabrina Sato é Paris, direto para as Olimpíadas.

Nomeada Madrinha do Time Brasil, Sabrina apareceu com um um look que representa bem o país. Com meias, chinelo verde e amarelo e um conjunto de vestido e jaqueta repletos de cores e referências ao Brasil, a apresentadora mostrou em suas redes sociais as instalações onde os atletas brasileiros ficarão e ainda conta que mostrará os bastidores das competições.

É muito chique. Estou aqui no chatêau do Time Brasil. É onde nossos atletas vêm fazer as refeições brasileiras que tem aqui pra eles, aqui em Paris. E onde eles encontram os familiares de forma segura, entendeu? Eles encontram família, amigos..., conta Sabrina em um Stories

Além de cumprir o papel de Madrinha do Time Brasil, Sabrina Sato também irá prestigiar seu namorado, Nicolas Prattes, que competirá nas Olimpíadas 2024 na maratona de amadores. Bacana, né?

E você, também já entrou no clima das Olimpíadas, que começaram nesta quarta-feira, dia 24?