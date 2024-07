Carlinhos Mendigo conta como eram seus dias na prisão: Tinha sangue de carrapato, percevejo e ratos passando

Carlos Alberto da Silva, mais conhecido como o Carlinhos Mendigo do programa Pânico, revelou detalhes de como era a sua vida no presídio. O humorista ficou detido por um mês no Centro de Detenção Provisória de Guarulhos, em São Paulo, por atrasar o pagamento da pensão alimentícia do filho de 14 anos de idade.

Durante participação no podcast Ticaracaticast, apresentado por Bola e Carioca, Carlinhos falou sobre o período em que ficou preso. Segundo informações do jornal Metrópoles, ele declarou que ficava com outras 12 pessoas na cela, que o receberam bem por ter reconhecido seu trabalho.

- Um salve para cela 61. Todo mundo do raio seis, estamos juntos. Ninguém está vendo, mas um dia eles vão ver. Estamos na batalha. Eles foram muito receptivos e muito legais. Conheciam nosso trabalho no Pânico e eram fãs do programa.

O famoso surpreendeu ao contar como era o presídio:

- Tinha sangue de carrapato, percevejo e ratos passando. Não estou falando mal, o próprio lugar fala por si.

Ele ainda abriu o coração ao contar que não vê o filho há seis anos:

- Meu filho já está com a mentalidade formada. Minha advogada chegou e falou para mim que ele não quer me ver. O que você faz? Você não tem o direito de se indignar. Eu já estudei muito, li tanto, lembrei da minha história, então deixa ele. Eu falei: Vai ser feliz, vá viver da forma que ensinaram e te educaram.