Protagonista da quarta temporada de Bridgerton é anunciado

Depois de muita espera por parte dos fãs, a Netflix finalmente anunciou quem será o protagonista da quarta temporada de Bridgerton. Benedict Bridgerton será o foco da próxima temporada da série, que tem previsão para 2025.

Interpretado por Luke Thompson, Benedict é o segundo filho de Violet Bridgerton, que tem o sonho de ser pintor e sempre dá um jeito de fugir das futuras sogras. Na série, o personagem já teve um caso com a viúva Lady Tiley Arnold (Hannah New), mas sempre a lembra que não quer compromisso.

A divulgação do anúncio foi feita pela própria Netflix via Instagram em um vídeo protagonizado pelo ator de Benedict se arrumando para o baile de máscaras de sua mãe. Nos livros, esse evento é o início da história de romance da personagem.

A terceira temporada da série deu o que falar entre os fãs, principalmente nos últimos episódios onde Benedict explorou diferentes desejos sexuais e se envolveu em um trisal com a Lady Tiley e Paul Suarez (Lucas Aurélio). Muitos fãs já especulavam sobre a sexualidade do personagem e após esses acontecimentos as dúvidas foram esclarecidas - e aumentou ainda mais a ansiedade pela próxima temporada.

Em uma entrevista feita pelo Bustle, Thompson explicou que Benedict poderia ser pansexual, pessoa que aprecia e se atraia por pessoas de todos os tipos de gêneros ou orientações sexuais.

- Em nossos termos modernos, acredito que o mais próximo que Benedict esteja seja algo como a pansexualidade, já que se sente atraído pela maneira como alguém pensa e sente, independentemente do gênero, disse ele.

Além disso, o ator diz que se diverte com essas dúvidas frequentes dos telespectadores.

- Nós simplesmente amamos deixar vocês adivinhando, diz Luke.

- Há um diálogo constante entre os livros e a série, e é isso que torna divertido assistir. Você não sabe bem o que acontecerá.

As gravações da quarta temporada já iniciaram e agora resta aos fãs esperar o lançamento para descobrirem o desfecho da história de Benedict Bridgeton.