Polícia Militar prende homem procurado por tráfico de drogas em Diadema

Um homem procurado por tráfico de drogas foi preso nesta segunda-feira (22) por policiais militares da Força Tática do 24º Batalhão de Diadema. Segundo informações da polícia, uma ação considerada suspeita teria chamado a atenção dos agentes durante um patrulhamento no centro da cidade. A equipe avistou um casal em um carro; o motorista, ao ver a viatura, teria tentado esconder o rosto.

Ainda segundo as informações, após a abordagem e uma revista pessoal, não foi encontrado nada de ilegal. No entanto, ao verificarem os antecedentes criminais do homem, descobriram que ele era procurado por tráfico de drogas. Além disso, o carro estaria com a documentação irregular desde 2007, o que levou à apreensão do veículo.

A ocorrência foi registrada no 3º Distrito Policial de Diadema, onde o homem permaneceu à disposição da justiça.