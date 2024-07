Spotify lucra mais que o esperado no 2º trimestre; no pré-mercado, ação salta 14,5%

A Spotify Technology teve lucro líquido de 274 milhões de euros no segundo trimestre de 2024, equivalente a 1,33 euro por ação, de acordo com balanço divulgado nesta terça-feira, 23. O resultado superou a previsão de analistas consultados pela Facset, de 1,05 euro por ação.

Às 9h55 (de Brasília), a ação da gigante sueca de streaming musical saltava 14,5% no pré-mercado de Nova York.

A receita da Spotify, que tem sede em Estocolmo, mostrou expansão anual de 20% no trimestre, a 3,81 bilhões de euros.

O número mensal de usuários ativos cresceu 14% na mesma comparação, a 626 milhões, vindo abaixo do guidance de 631 milhões. Por outro lado, o total de assinantes premium - o tipo mais lucrativo de cliente - aumentou 12%, a 246 milhões, superando as expectativas em 1 milhão. *Com informações da Dow Jones Newswires.