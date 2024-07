Sandy Posey, da canção Single Girl, morre após diagnóstico de demência

Notícia triste no mundo da música. Sandy Posey morreu aos 80 anos de idade segundo informações do site norte-americano TMZ.

A informação foi confirmada ao veículo pelo viúvo da cantora, Wade Cummins, no dia 22 de julho, mas ele revelou sua esposa morreu na manhã do dia 20, em casa, no Tennessee, Estados Unidos.

Cummins ainda contou que Sandy lidava com as sequelas de uma demência há algum tempo e teve um declínio nos últimos sete anos.

A cantora fez sucesso na década de 1960 com hits como Single Girl e Born a Woman.