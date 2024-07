Charge - 22 de julho de 2024

A Prefeitura de São Bernardo, sob o comando de Orlando Morando (PSDB), está há quase dois anos sem fazer o pagamento das progressões vertical e horizontal do magistério municipal. Pelo menos é o que garante o Sindserv-SBC (Sindicato dos Servidores Públicos e Autárquicos de São Bernardo), que acusa a gestão tucana de calote a cerca de 2.000 professores que esperam pelas evoluções de carreira.

“Há quase dois anos os servidores e as servidoras do magistério da rede municipal de São Bernardo aguardam o cumprimento do estatuto para a evolução da carreira, por meio das promoções vertical e horizontal e da apresentação de títulos”, diz comunicado emitido pelo Sindserv-SBC.