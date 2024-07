Famílias retiradas de áreas de risco assinam contrato para financiar casa

A CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) vai atender, por meio do Programa Casa Paulista, na modalidade CCA (Carta de Crédito Associativo), mais de 600 famílias removidas de uma área de risco em uma comunidade conhecida como Galpão, em São Bernardo. As primeiras 296 famílias assinaram, na última semana, o contrato para a compra do imóvel com financiamento feito pela companhia, que vai investir em média R$121,9 milhões.

O atendimento habitacional será realizado em dois empreendimentos. O primeiro deles será construído na Estrada da Cooperativa, no bairro Alvarenga, e terá 296 unidades, com 50 m² divididos entre uma sala com terraço, dois quartos, banheiro, cozinha e área de serviço. Além disso, o prédio terá estrutura completa, com salão de festa, churrasqueira, quadra poliesportiva, brinquedoteca, playground e sala de medicação. O segundo empreendimento está com a documentação sendo finalizada na Prefeitura do município e seguirá o mesmo padrão.

No período previsto para a construção dos empreendimentos, que é em média de dois anos, as famílias receberam auxílio aluguel de R$ 600 para se mudarem para outros imóveis. Metade deste valor será pago pela CDHU, e a outra parte, pelo Poder Público Municipal. A medida visa a promover a mudança imediata dos moradores, que vivem em uma área exposta à fiação e com constantes inundações.

Por meio da modalidade CCA, a Companhia compra diretamente com as incorporadoras as unidades habitacionais e depois as financia a um preço social e com juros zero.