Alice Carvalho e Chandelly Braz são vistas aos beijos em festival

Está rolando? No último domingo, dia 21, Chandelly Braz, ex de Humberto Carrão, e Alice Carvalho foram vistas em clima de romance, segundo informações do jornal Extra.

A atriz de Renascer e Chandelly estiveram juntinhas curtindo o Festival 90s, que aconteceu na Marina da Glória, no Rio de Janeiro. Braz, que está na televisão na reprise de Cheias de Charme, não surgiu com ninguém após o término de seu relacionamento de dez anos com Humberto Carrão, em 2022.

Já Alice, que vive Joana na novela das nove da TV Globo, estava namorando com Chica Caldas, diretora de artes. O relacionamento das duas foi anunciado pelas redes sociais em novembro de 2023.

Até o momento da publicação desta matéria, Chandelly e Alice Carvalho não se posicionaram sobre o assunto.