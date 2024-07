Irmã de Thommy Schiavo lamenta morte do ator, que interpretou o Zoinho em Pantanal: Te amaremos além dessa vida

Thommy Schiavo morreu no último sábado, dia 20, após cair de um prédio de dois andares. Através das redes sociais a irmã do ator, que interpretou Zoinho no remake de Pantanal, fez uma série de publicações falando sobre a dor da perda.

Thayná Schiavo resgatou uma foto antiga de quando eles eram crianças e compartilhou no Instagram na noite do último domingo, dia 21. Ela usou a legenda para lamentar a partida precoce do artista, que tinha apenas 39 anos de idade.

Que dor! Não queria viver e nem sentir esse dia. Não podia ser assim. Não era pra você ser o primeiro. Faltou tantas coisas. Falta você agora. Te amaremos além dessa vida. Nós pra sempre. Ap 21-4.

Logo após ser divulgada a morte do ator, Thayná havia feito uma publicação compartilhou a triste notícia. Ao postar uma foto do artista caracterizado como seu personagem em Pantanal, ela escreveu na legenda:

Parece que arrancaram meu coração com as mãos, sinto como se eu estivesse levando facadas dentro do meu peito! Eu te amo pra sempre meu irmão pra toda eternidade. Te amo além da vida, além do amor.