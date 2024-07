A origem do nome 'Só para Contrariar', Segundo Alexandre Pires

Na celebração especial do 'Altas Horas' para o Só Pra Contrariar, que ocorreu no sábado, 20, Alexandre Pires revelou a origem do nome do grupo de pagode, do qual fez parte como vocalista até o ano passado.

Segundo ele, o nome é uma homenagem a um dos sucessos do grupo de samba Fundo de Quintal. "Só Pra Contrariar, na verdade, foi o primeiro samba que eu aprendi a tocar no cavaquinho", disse Alexandre.

"No final dos anos 80, a gente tinha um repertório com 10 músicas. Oito eram Só Pra Contrariar: a gente repetia oito vezes e depois tocava outras duas. Na brincadeira, falamos que o nome do grupo era 'Só Pra Contrariar' de tanto tocar essa música", completou.

O programa também contou com outros participantes especiais como Fafá de Belém, Fat Family, Diogo Nogueira, Xande de Pilares e a Orquestra Sinfônica Heliópolis, primeira orquestra formada em uma favela.

Alexandre Pires deixou o 'Só Para Contrariar' oficialmente depois da turnê SPC Acústico 2 - O Último Encontro, em 2023. A formação original do grupo, presente na turnê, contou também com Fernando Pires, Hamilton Faria, Juliano Pires, Luís Fernando, Sérgio Sales e Alexandre Popó.