Surpresa! Eliana voltas às telas do SBT

Quem esperava ver Eliana nas telinhas do SBT tão cedo? Pois é, acho que ninguém! Mas, ainda assim, a apresentadora fez questão de retornar, mesmo que brevemente, para mandar uma mensagem para o humorista Tiago Barnabé, que estava sendo homenageado por Celso Portiolli no Domingo Legal, no último dia 21.

Vale lembrar que Barnabé, o intérprete de Narcisa, foi integrado ao elenco do dominical após o fim do Programa da Eliana.

- Claro que eu não poderia faltar, estou deixando aqui todo o meu carinho e meu amor para a Narcisa e acima de tudo para o Tiago Barnabé. Um profissional exemplar, um artista, um amigo. Essa homenagem e esse carinho são mais do que merecidos. Eu tenho certeza de que você vai ser bem cuidado pelo Celso e pelo Domingo Legal. Você vai brilhar aonde você quiser. Um beijo meu amigo, fica com Deus, feliz aniversário, muita saúde, disse Eliana.