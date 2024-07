Charge - 22 de julho de 2024

Os olhos do mundo vão se voltar nesta semana para as disputas na Olimpíada de Paris, um dos maiores eventos esportivos do planeta. A partir de sexta-feira (26), aproximadamente 10,5 mil atletas, de mais de 200 países, participarão dos Jogos em busca do posto mais alto do pódio em 45 modalidades.

O Brasil chega para o evento com 276 competidores, o que representa a terceira maior delegação do País em Jogos Olímpicos, atrás de Tóquio-2020 e Rio-2016. Do total de brasileiros, 25 nasceram ou realizam seus treinamentos no Grande ABC, equivalente a quase 10%. Em comparação a Tóquio-2020, é apenas um competidor da região a mais, e 2% a mais em relação à delegação completa.