Warriors superam Rockets nos playoffs e Pacers abrem semi com vitória sobre Cavaliers na NBA

O Golden State Warriors, enfim, confirmou a sua participação nas semifinais da Conferência Oeste da NBA neste domingo. Em um jogo decisivo pelo sétimo confronto da série de playoffs, a franquia de São Francisco contou com uma bela atuação de Buddy Hield para superar o Houston Rockets por 103 a 89 em um Toyota Center lotado.

Com o objetivo cumprido, os comandados do técnico Steve Kerr miram agora o seu próximo objetivo dentro da competição. Na próxima série de confrontos eliminatórios, a equipe vai ter pela frente o Minnesota Timberwolves.

Melhor em quadra, o ala-armador teve a pontaria calibrada, acertou nove dos 11 arremessos de cestas triplas e terminou o duelo com 33 pontos assinalados. Desta vez como coadjuvante de luxo, Stephen Curry (22) contribuiu para o resultado ao pegar dez rebotes e dar sete assistências.

Abalado emocionalmente por ter perdido a chance de definir a vaga diante de sua torcida na partida 6 desta série, o ala-pivô Draymond Green deu o tom do que foi a sua preparação para garantir a classificação na casa dos Rockets.

"Passei os últimos dois dias envergonhado pela minha atuação no último jogo. Tinha de ser mais intenso. Acho que consegui isso e ofereci aos meus companheiros o algo a mais em quadra", afirmou o jogador que foi autor de 16 pontos, seis rebotes e cinco assistências.

O técnico Steve Kerr, que havia garantido que o time mostraria o seu valor na casa do rival após o frustrante revés em casa, atestou a recuperação de Green em meio à euforia da classificação às semifinais. "Acho que a estabilidade emocional dele esta noite foi fundamental para sua boa atuação".

Pelo lado dos Rockets, o destaque ficou por conta de Amen Thompson com 24 pontos. Alperen Sengun foi absoluto no garrafão ao pegar 14 rebotes (também marcou 21 pontos e deu cinco assistências). No entanto, o time não conseguiu segurar o bom ataque dos visitantes e deu adeus ao torneio.

Com bom volume de jogo e atuação inspirada de Hield, os Warriors abriram a vantagem de 51 a 39 no intervalo. Na parte final, Curry apareceu bem, fez cinco pontos em sequência e ajudou a franquia de São Francisco a definir o triunfo.

PACERS ABREM SEMI COM VITÓRIA

O Indiana Pacers abriu a semifinal da Conferência Leste na noite deste domingo com uma importante vitória de 121 a 112 sobre o Cleveland Cavaliers. O encontro foi realizado na Rocket Arena, casa do adversário.

Em um confronto que contou o brilho coletivo, Tyrese Haliburton fez a diferença. Com 22 pontos marcados, ele liderou os Pacers com 13 assistências e ditou o ritmo do confronto que teve Andrew Nembhard como maior pontuador da equipe (23).

Derrotado neste jogo 1 das semifinais, os Cavs agora buscam uma reação imediata. Destaque da equipe no revés ao encerrar o duelo como cestinha (33), Donovan Mitchell celebrou o bom momento, mas enfatizou que o objetivo era bater o rival.

"Erramos alguns lances livres e isso não pode acontecer", disse o atleta que quebrou um recorde de Michael Jordan ao obter seu oitavo jogo seguido com pelo menos 30 pontos em uma abertura de série. "Bom estar em ótima companhia (ao superar Jordan), mas perdemos o jogo e temos de reagir", declarou.

Confira os resultados da noite deste domingo:

Cleveland Cavaliers 112 x 121 Indiana Pacers (Semifinais) - Pacers lideram por 1 a 0

Houston Rockets 89 x 103 Golden State Warriors - Warriors venceram por 4 a 3

Acompanhe os jogos desta segunda:

Boston Celtics x New York Knicks (Semifinais)

Oklahoma City Thunder x Denver Nuggets (Semifinais)