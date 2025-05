Raphinha revela que quase defendeu a Itália na Euro-2020: 'Meu passaporte não chegou a tempo'

Um dos pilares do Barcelona, que nesta terça-feira encara a Inter de Milão, no primeiro jogo das semifinais da Liga dos Campeões, o brasileiro Raphinha afirmou que esteve perto de defender a Itália na disputa da Eurocopa de 2020.

Em entrevista ao canal do youtube da jornalista Isabela Pagliari, o atacante disse que há alguns anos atrás jogar na seleção brasileira era um sonho distante e um convite feito por dirigentes italianos quase se concretizou.

"Naquela época, pessoas da seleção italiana me ligavam. O Jorginho (brasileiro que se sagrou campeão com a camisa da Azzurra), me ligava constantemente. A comissão técnica tinha um projeto incrível para mim e foi algo que realmente chamou a minha atenção", afirmou o atleta ao lembrar daquele período.

Ao mesmo tempo em que se sentiu valorizado pelo convite de defender uma seleção tradicional em um torneio tão importante, o atleta confidenciou que, internamente, o seu verdadeiro desejo era de poder jogar com a camisa amarela. "Eu tinha um pouco de esperança, lá no fundo, de poder vestir a camisa do Brasil. Felizmente, meu passaporte italiano não chegou a tempo", disse.

A Euro-2020 foi disputada entre junho e julho de 2021 em função da pandemia de Covid-19. Naquela edição do torneio europeu de seleções, a Itália terminaria com o título de campeã. A primeira convocação do atleta para o time nacional aconteceu em agosto daquele ano.

Com a Copa do Mundo de 2022 no currículo, Raphinha é uma das principais peças da equipe atual ao lado do atacante Vini Jr, e vem tentando fazer a seleção se recuperar nas Eliminatórias para o Mundial de 2026, que será sediado nos Estados Unidos, México e Canadá.

Nesta competição, o Brasil figura na quarta colocação (21 pontos) enquanto a Argentina lidera de forma isolada (tem 31). Desde que foi convocado pela primeira vez, o astro do Barcelona contabiliza 33 partidas pela seleção brasileira e balançou as redes em 11 oportunidades.