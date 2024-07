'Biden fora! Quando o Biden brasileiro vai sair?', provoca Flávio Bolsonaro

O senador Flávio Bolsonaro comparou neste domingo (21) o presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sem citar o nome do brasileiro. A fala vem minutos depois do anúncio da desistência de Biden na corrida eleitoral pela Casa Branca. "Biden EUA está fora! Quando o Biden brasileiro vai sair?!", escreveu o senador em seu perfil no X (antigo Twitter). Biden, de 81 anos, vinha sendo pressionado sob a alegação de não ter mais condições físicas de encarar uma nova campanha e um eventual segundo mandato. No Brasil, alguns integrantes da oposição fazem insinuações semelhantes contra Lula, que tem 78 anos.