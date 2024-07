Palavra do Leitor - 21 de julho de 2024

Missa Solene

Nosso Diário, nos traz a informação sobre a missa solene que abençoará nossos irmãos católicos (Setecidades,ontem). Não professo, como muitos, o catolicismo, porém não devemos tecer críticas e condenações para aqueles que têm e aqueles que buscam por Deus pela religião católica. No Ginásio Poliesportivo de São Bernardo é que serão celebrados os 70 anos da Diocese de Santo André, que em sua responsabilidade católica reúne as sete cidades de nosso Grande ABC. E sob o comando diocesano do bispo Pedro Carlos Cipollini, que presidirá a cerimônia, é que os católicos, evangélicos, espíritas, xintoístas, seguidores de outras denominações e aqueles que creem no Deus ‘ecumênico’ é que parabenizamos a todos aqueles que, sem intolerância religiosa alguma, sejam abençoados.

Cecél Garcia

Santo André

Insegurança jurídica

Na Constituição de 5 de outubro de 1988, consta que serão de propriedade dos povos indígenas as terras ocupadas por eles naquela data. Este fato, hoje é o Marco Temporal, para a demarcação das terras indígenas. O Marco Temporal foi vetado por Lula, mas o Congresso derrubou o veto de Lula e o Marco Temporal em vigor é o da Constituição. Invasões indígenas desrespeitam o Marco Temporal. Acontecem porque, extrapolando a sua atribuição constitucional, o Supremo Tribunal Federal contrariou a decisão do Legislativo. Tal ‘insegurança jurídica’ causa sérios conflitos e insatisfação dos agricultores e dos indígenas. ‘Todo poder emana do povo’, e o Legislativo, é a ‘Casa do Povo’.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)

Lula

Depois de ter ouvido do déspota Maduro, a quem Lula chamou de um governo cuja democracia é relativa, que, se Maduro perder a eleição haverá uma guerra civil, um banho de sangue, Lula saiu com essa: cada um vota em quem quiser. E que não cabe comentários sobre o processo eleitoral de outro país. É mesmo? E quando da eleição da Argentina que Lula deu um bilhão para frear a corrida de Milei e até enviou seus marqueteiros para ajudar a derrotar Milei? É essa incoerência que desanima quem vê como se comportam certos pseudos estadistas.

Izabel Avallone

Capital

No Grito

Esse governo sem personalidade, programa e que não sabe ouvir a Nação, perdido e sem rumo, agora age só no grito. Ou seja, somente depois das duras e justas críticas que Lula, vem recebendo pela sua gastança desenfreada por aqueles do setor produtivo privado, é que o Planalto, anuncia que congelará R$ 15 bilhões, em despesas na tentativa de atingir a meta fiscal deste ano. Corte esse que especialistas acham insuficiente, e que o correto seria em torno de R$ 26 bilhões. O problema desse destruidor de expectativas Lula, é se vai cumprir, e, finalmente, ser cumplice do equilíbrio fiscal. Enquanto isso, o mercado segue estressado. E na sexta-feira, o dólar voltou a subir atingindo os R$ 5,60. Na realidade, com essa forma esquizofrênica e incapaz de governar, o Lula, vai enterrando de vez a esperança de dias melhores para o País.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)