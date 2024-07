Água Santa vence e avança aos mata-matas da Série D

Depois de terminar a última rodada fora da zona de classificação, o Água Santa deu a volta por cima e conquistou vaga para os mata-matas da Série D do Campeonato Brasileiro ao vencer hoje o Patrocinense por 1 a 0, jogando na Arena Inamar, em Diadema.

Com a vitória, a equipe do Grande ABC chegou a 22 pontos e fechou sua participação no Grupo A-7 da competição na terceira colocação – os quatro primeiros avançavam. O Netuno ainda contou com a derrota do Santo André por 1 a 0 para o Maringá e com o empate sem gols do Costa Rica contra o São José para subir na tabela e se garantir. O Patrocinense, por sua vez, foi o lanterna da chave, com apenas cinco pontos em 14 jogos.

Jogando no tudo ou nada e contra um time que apenas cumpria tabela, o Água Santa foi para cima do rival e conseguiu o único gol da partida com Lucas Antônio, aos 5 minutos do segundo tempo.

Na primeira fase dos mata-matas, o Netuno vai enfrentar o segundo colocado do Grupo A-8, que terá sua definição com jogos realizados neste domingo. Entre os possíveis adversários estão Cianorte, Avenida, Brasil de Pelotas e Concórdia. Ao avançar, o Água Santa também garantiu o prêmio de R$ 150 mil dado pela CBF.