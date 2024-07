Rei Charles III e Camilla Parker Bowles são mantidos em abrigo após suspeita de atentado

Correndo risco? Rei Charles III e a Rainha Consorte, Camilla Parker Bowles, passaram por um pequeno perrengue. De acordo com o jornal Daily Mail, os seguranças da Família Real Britânica identificaram um homem suspeito observando o casal do alto de um prédio.

Ainda segundo fontes do jornal, o susto dos seguranças fez com que Charles e Camilla fossem levados a um abrigo até que fossem checados os antecedentes do suspeito.

Houve um pequeno problema preocupante [para o rei], uma investigação revelou-se um alarme falso, todas as precauções foram tomadas e o programa foi retomado pouco depois.

O momento preocupante para o monarca do Reino Unido aconteceu em Jersey, ilha que fica entre a Inglaterra e a França.