Com Lula, PT prevê 5 mil pessoas na convenção de Luiz Fernando

A convenção que vai confirmar, às 10h deste sábado, a candidatura do deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT) à Prefeitura de São Bernardo deve reunir pelo menos cinco mil pessoas no Estância Alto da Serra, segundo projeção feita ao Diário pelo presidente municipal do PT, Cleiton Coutinho.

O evento tende a ser o maior da região e vai contar com as presenças do presidente e do vice-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Geraldo Alckmin (PSB), respectivamente, e dos ministros petistas Fernando Haddad (Fazenda), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar), Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e Luiz Marinho (Trabalho e Emprego), além do pessebista Márcio França (Empreendedorismo).

A vinda de Lula à convenção de Luiz Fernando, noticiada em primeira mão pelo Diário na semana passada, reforça a prioridade dada pelo PT à eleição em São Bernardo. A sigla administrou a cidade em três oportunidades – uma com Maurício Soares (1989-1992) e outras duas com Marinho (2009-2016). Foi no munícipio que Lula emergiu e se consolidou politicamente, como presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. O petista também morou por décadas na cidade.

“O presidente Lula colocou São Bernardo como uma de suas prioridades, porque está muito preocupado com os rumos que a cidade está tomando. Indústrias importantes para a economia da região e do País deixaram o município durante o mandato do atual prefeito (Orlando Morando, PSDB). A Saúde do município está um verdadeiro caos e a educação está sendo sucateada”, afirmou Luiz Fernando ao Diário.

Com a presença de Lula e demais autoridades do governo federal, Luiz Fernando quer dar peso ao palanque petista em uma eleição na qual o partido enfrentará, provavelmente, quatro candidatos de direita, dois deles egressos do grupo do atual prefeito. Ainda há a expectativa por uma polarização semelhante à vista nas eleições de 2022, uma vez que bolsonaristas já se colocaram no grupo de Alex Manente (Cidadania), deputado federal e também pré-candidato ao Executivo.

PESQUISA

Levantamento feito no fim de maio pelo Instituto Paraná Pesquisas, contratado pelo Diário e registrado no TSE sob código SP-02825/2024, apontou Luiz Fernando em quarto na corrida eleitoral, com 12,9% das intenções de voto. A expectativa é de que a presença de Lula ao longo da campanha impulsione o nome do pré-candidato para rivalizar com o líder na pesquisa, deputado federal Alex Manente (31,8%), que conta com o apoio da ala bolsonarista do município.