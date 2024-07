Joe Jonas agita fãs sobre parceria com Luísa Sonza em novo álbum: - Ela pode estar ou não

É isso mesmo, vai ter feat brasileiro no novo álbum de Joe Jonas! Depois de muitas especulações e rumores, o cantor parece ter confirmado a voz de ninguém menos, ninguém mais que Luísa Sonza em uma das músicas. Em entrevista ao programa Elvis Duran and The Morning Show, o cantor agitou os fãs.

Na conversa, ele disse que estava um pouco nervoso e poderia acabar falando mais do que deveria, dando spoilers sobre o que vem aí. E foi nesse momento que o nome de Sonza surgiu:

- Eu fico em apuros toda vez que faço uma entrevista porque eu digo algo muito cedo, mas não me importo. Tem algumas canções que já estavam sendo especuladas. [...] Tem uma artista brasileira que sou muito fã, Luísa Sonza, ela pode estar ou não nesse álbum.

Vale lembrar que Joe chegou a compartilhar um vídeo nos Stories do Instagram onde marcou a cantora. No registro, ele estava em um quarto de hotel, tocando violão. Além disso, os dois passaram se seguir nas redes sociais em junho, quando começaram os rumores de uma possível colaboração.