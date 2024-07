Obituário - 21 de julho de 2024

SANTO ANDRÉ

Marina Felix da Silva, 97. Natural de Canhotinho (PE). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Florisvaldo Lima de Jesus, 90. Natural da Cachoeira de Pajeú (Minas Gerais). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Dia 16, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, na Capital.

Virgílio Monteiro José, 89. Natural de Santos (SP). Residia no Centro de Santo André. Dia 16. Memorial Planalto.

Cândida Maria da Conceição, 86. Natural de Piatã (Bahia). Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ledir Bulgarelli, 85. Natural de Salto (SP). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 16. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Valdir Zanoli, 81. Natural de Santo André. Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 16. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Eutimio José de Magalhães, 80. Natural de Igaporã (Bahia). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Dia 16, em Santo André. Cemitério do Carmo I, em São Paulo, Capital.

Edna Fernandes Ribeiro, 68. Natural de Santo André. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 16. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

José Batista Macário, 58. Natural da Lagoa do Ouro (Pernambuco). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Motorista. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Claudionor Honorato da Silva, 49. Natural de Cabrobó (Pernambuco). Residia na Vila Príncipe de Gales, em Santo André. Autônomo. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ronaldo Santos de Araújo, 38. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque São Rafael, em São Paulo. Dia 16, em Santo André. Crematório Vila Alpina.

Johnny Rodrigues da Costa, 37. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Luzita, em Santo André. Coletor de recicláveis. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Josefina Zanluqui da Silva, 73. Natural de Urupês (SP). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 16, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.

Edson Martinelli, 69. Natural de São Bernardo. Residia no Terra Nova 2, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Mariza Latuf, 67. Natural de Santos (SP). Residia no Centro de São Caetano. Dia 16. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Alexandre Conte, 58. Natural de São Caetano. Residia na Vila Prudente, em São Paulo. Dia 16. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Laura Carmona Dutra, 86. Natural de Alto Alegre (SP). Residia no bairro Eldorado. Dia 16, em Diadema. Memorial Jardim Santo André.

Afonso Gomes Alves, 82. Natural de Itambacuri (Minas Gerais). Residias no bairro Serraria, em Diadema. Dia 16. Vale da Paz.

Maria das Neves Bezerra Silva, 69. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia no bairro Taboão. Dia 16, em Diadema. Memorial Jardim Santo André.

Marlene Leite da Silva Souza, 53. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 16. Cemitério Municipal de Diadema.

Josefa Ramos da Silva, 53. Natural de Paripiranga (Bahia). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 16. Cemitério Municipal de Diadema.

Endrew Silva de Almeida, 16. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 16. Cemitério Municipal de Diadema.

RIBEIRÃO PIRES

Sônia Maria Prado Esteves, 72. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Represa, em Ribeirão Pires. Dia 16, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.