Biah Rodrigues, esposa de Sorocaba, celebra evolução do filho após internação: Pulando de alegria

Boa notícia! Biah Rodrigues, esposa do Sorocaba, postou uma foto do filho, Zion, recém-nascido, celebrando a evolução do pequeno. Ele e a modelo ficaram internados na UTI após o parto, Biah devido à pressão arterial alta e sinais de pré-eclâmpsia, e Zion por conta de um desconforto respiratório.

Agora, na última quinta-feira, dia 18, eles foram na primeira consulta médica do pequeno, dez dias após a internação. A mãe, orgulhosa, compartilhou um clique nos Stories do Instagram comemorando a saúde do filho, e escreveu:

Hoje foi a primeira consulta! Temos bebê que já recuperou o peso do nascimento. A mamãe está pulando de alegria!

Vale lembrar que Biah deu à luz gêmeos Zion e Angelina no dia 7 de julho e, desde então, vem acompanhando a saúde dos filhotes.