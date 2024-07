Confira a previsão do tempo para este fim de semana!

O fim de semana promete dias de sol, poucas nuvens e névoa pela região. Segundo o Climatempo, as temperaturas devem variar entre a máxima de 21º e 25º, e as mínimas entre 11º e 12º. A qualidade do ar deve ser moderada, sendo necessário que grupos extremamente sensíveis à poluição do ar redobrem os cuidados com a tosse seca e cansaço. Confira a previsão do tempo para o Grande ABC: Santo André: 24°13°

São Bernardo: 24°13°

São Caetano: 24°13°

Diadema: 24°13°

Mauá: 23°12°

Ribeirão Pires: 22°12°

Rio Grande da Serra: 22°12° Um ótimo fim de semana!