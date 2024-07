Tremor de terra assusta moradores de prédio em Santo André

Um tremor de terra deixou moradores de um prédio na Vila Metalúrgica, em Santo André, assustados na noite desta quinta-feira (18). Relatos começaram a surgir por um grupo de WhatsApp pouco depois das 23h, próximo ao horário em que um terremoto de 7,3 graus na Escala Richter atingiu uma região próxima ao deserto do Atacama, no Chile.

Um dos participantes do grupo, foi o primeiro a reportar o incidente, e questionou se mais alguém havia sentido a torre balançar. "Até o lustre aqui de casa mexeu", mencionando que estava no 18º andar de um edifício. Outra moradora, residente no 19º andar, também relatou ter sentido de forma intensa. "A mesa mexeu", afirmou.

Os relatos continuaram a surgir, e descreveram a sensação de balanço e preocupação gerada. "Minhas filhas ficaram com medo até saírem de casa", complementou uma moradora. O fenômeno causou tontura em alguns moradores.

NOTA DA DEFESA CIVIL

A Defesa Civil do Estado de São Paulo informa que, na noite desta quinta-feira (18), foram registrados leves tremores em diferentes regiões da capital paulista.

O fenômeno é reflexo do terremoto ocorrido na região norte do Chile e na Argentina, a cerca de 100 km de profundidade, de acordo com o Centro de Sismologia da USP.

Os especialistas destacam ainda que os tremores sentidos na cidade de São Paulo são de baixa intensidade e apresentam mínimos riscos de danos. Até o momento, não há registro de vítimas ou ocorrências relacionadas ao evento.

A Defesa Civil do Estado continua monitorando a situação.

