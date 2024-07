Kaio vence A Grande Conquista; Hadad e Rambo completam o pódio

Chegou ao fim! Após exatos 89 dias de confinamento, A Grande Conquista teve o seu vencedor anunciado nesta quinta-feira, dia 18. Para o evento, todos os 100 participantes se juntaram no QG do reality e tiveram a oportunidade de bater um papinho com Rachel Sheherazade pela última vez nesta temporada.

Enquanto alguns se arrependeram de algumas atitudes e falas, outros jogadores estavam muito certos de suas passagens. Apesar dos apesares, todos estavam muito sorridentes e animados, porém, ninguém conseguia retirar os sorrisos enormes nos rostos dos quatro finalistas - Rambo, Fernando, Kaio e Hadad. E não é para menos, né?

Os jogadores estavam muito emocionados e felizes com o fato de terem chegado tão longe no reality e não conseguia esconder os sentimentos. Ao responderem às perguntas de Rachel, os quatro deixaram bastante claro que estava orgulhosos de suas passagens por A Grande Conquista.

Mas, na hora de anunciar o vencedor, é claro que a apresentadora não poupou palavras para elogiar os participantes, né?! Além de causar aquela tensão, Rachel ainda acalentou o coração de Rambo, Fernando, Kaio e Hadad, antes de chamar o nome de Kaio como o grande vencedor do programa.

Kaio recebeu 51,83% dos votos para se consagrar como o vencedor da segunda temporada de A Grande Conquista. Ele foi seguido por Hadad, que conquistou 35,19%, Rambo, com 9,53% e Fernando, com 3,45%.