Na grande final, conquisteiros avaliam passagem durante A Grande Conquista

Nesta quinta-feira, dia 18, acontece a grande final de A Grande Conquista 2! Depois de quase três meses de confinamento, quatro nomes foram selecionados para concorrerem ao prêmio de um milhão de reais - Rambo, Fernando, Kaio e Hadad. Porém, eles não foram os únicos que estavam presentes, viu?!

Além dos participantes que conseguiram se manter até o fim do reality, todos os outros 96 jogadores também foram convidados para acompanharem de pertinho o resultado que será anunciado por Rachel Sheherazade. E é claro que não poderia faltar muita conversa, né? A jornalista decidiu pedir para alguns conquisteiros analisarem sua passagem pelo programa.

Muito sincero, Guipa foi o primeiro a assumir o microfone. Orgulhoso de sua passagem, o jogador não teve problemas em apontar falhas em seu jogo.

- Em relação ao reality show em si, eu acho que o que faltou para mim foi experiência de reality. Eu entrei sem entender o que era reality. Eu fui cometendo erros tentando buscar um acerto para me manter firme no jogo. Em muitos momentos eu esquecia que tinham câmeras e tomava decisões e atitudes precipitadas, atitudes ríspidas... Fui grosso em muitos momentos.

Quem também deixou seu nome marcado ao longo do programa foi MC Mari. Apesar de só ter conseguido se manter duas semanas no reality, a cantora não poupou brigas e protegia os amigos sem medo algum. Quando ela recebeu a oportunidade de analisar seu jogo, ela disse:

- Eu fiquei super satisfeita [com o andamento do jogo após sair]. Eu acho que cada um aqui cumpriu o que tinha que cumprir dentro do programa. Todo mundo fez a sua história. Fiquei muito grata de conhecer todo mundo aqui. Se eu pudesse voltar no tempo, voltar no início, não teria defendido algumas pessoas. Meu senso de justiceira é meu, da minha personalidade, é extremamente forte e às vezes não agrada todo mundo. Eu tenho certeza que eu joguei o que tinha que jogar.

Outra pessoa que se destacou - e chegou a ficar entre o top seis! - foi Any. A empresária analisou que tomou algumas decisões erradas enquanto estava no reality, mas adorou toda a experiência que ganhou:

- De fora eu pude ver muita coisa, tive outras percepções. Eu falava isso muito dentro de casa, quando a gente está lá, a gente tem uma visão muito limitada e nós entendemos as coisas por fragmentos. Se eu pudesse mudar algo na minha trajetória, eu teria passado um pano para o Rambo ali no final da prova.