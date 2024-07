Em Santo André, inscrições seguem abertas para o 'Aramaçan Run 10K 5K'

O próximo Aramaçan Run 2024 acontece no dia 4 de agosto e será aberto para associados e não associados do clube. As inscrições já estão abertas e o kit para os atletas poderá ser retirado no dia anterior ao evento, no Salão Social do Aramaçan (Rua São Pedro, 345 - Vila América).

Para associados acima de 18 anos, o valor é de R$ 70 tanto para a corrida de 10K quanto para a caminhada de 5K. Para não associados acima de 18 anos, o valor é de R$ 80 para ambas as modalidades. A entrega dos kits será realizada no dia 3 de agosto, .

As inscrições são feitas em: https://inscrevafacil.com/#/evento/14clubeatleticoaramacan. Para informações, estão disponíveis os contatos (11) 94900-4345 (Inscreva Fácil) ou (11) 91171-8033 (Departamento de Esportes do CAA).