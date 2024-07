Angelina Jolie e Brad Pitt passaram por problemas na forma de criação dos filhos ao longo do casamento, diz fonte

Mais detalhes das crises do relacionamento de Brad Pitt e Angelina Jolie estão sendo divulgados. De acordo com fontes da revista People, o ex-casal tinha muitas diferenças sobre a forma de criação dos seis filhos.

Segundo uma fonte, os estilos de Brad e Angelina foram um desafio para fazer escolhas:

- Durante o casamento, eles tinham estilos parentais muito diferentes. Brad cresceu com estrutura e queria mais regras para as crianças. Angie teve uma criação diferente e queria que as crianças fossem mais independentes e responsáveis ??por seus próprios horários desde cedo.

Mesmo com as dificuldades, os dois ainda conseguiram chegar a uma conclusão: queriam o melhor dos filhos.

- Brad e Angie entraram em choque sobre isso. No entanto, eles sempre tiveram a mesma visão para o futuro dos filhos. Eles queriam que as crianças prosperassem experimentando o mundo em primeira mão e não apenas aprendendo com a escola tradicional, disse a fonte da revista.

Ainda sobre os processos envolvendo o ex-casal, atualmente a meta de Angelina seria acabar com as brigas na família. Segundo informações da People, a atriz estaria pedindo que Pitt retire a briga judicial sobre a vinícola dos dois.

- Enquanto Angelina pede novamente ao Sr. Pitt para acabar com as brigas e finalmente colocar a família no caminho certo para a cura, a menos que o Sr. Pitt retire o processo, Angelina não tem escolha a não ser obter as evidências necessárias para provar que suas alegações estão erradas.